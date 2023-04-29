Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та Олександрія.

Криворізький Кривбас прийматиме Олександрію в рамках двадцять третього туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Вернидуб, після поразки від одеського Чорноморця (2:3), залучив до стартового складу Кліщука в рамці воріт, тоді як Понєдєльнік зіграє праворуч у захисті, а Капіч долучиться до трикутника в центрі поля.

Руслан Ротань, на тлі нічиєї проти петровського Інгульця (0:0), використав із перших хвилин Скорка та Копину на флангах захисту, тоді як Михайленко та Рибалка повернуться до центрального трикутника.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Капіч, Татарков, Хомченовський — Микитишин, Луньов, Задерака.

Запасні: Сарнавський, Хома, Опанасенко, Рябов, Семотюк, Приходько, Шевченко, Кораблін, Карпусь.



Олександрія: Шевченко — Скорко, Бондаренко, Бабогло, Копина — Рибалка, Сігеєв, Михайленко — Калітвінцев, Кулаков, Третьяков.

Запасні: Горох, Савченко, Чубатий, Ващенко, Мірошніченко, Волошин, Логінов, Гунічев, Матюшенко, Єрмаков, Мустафаєв.



Гра Кривбас — Олександрія почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.