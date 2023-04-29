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Тренер Зорі висловився про гру із Чорноморцем.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував впевнену перемогу над Чорноморцем в УПЛ — 3:1.

"Розпочали ми гру добре, одразу почали з’являтися моменти для реалізації — це добре. Взагалі гарні результати ми показали і у підсумку першого тайму. Ми хотіли проводити заміни раніше, задля того, щоб хлопці змогли відпочити до наступного поєдинку, а він вже у середу, дуже короткий термін для підготовки.

Під початок перерви ми пропустили гол та були деякі моменти, які хотілось би забивати, але не судилося. Багато моментів у Герреро, сказав, що він повинен більше бити по воротах, коли готовий до цього. Також добре зіграв у парі з Назарієм Русиним та рахунок став 3:1 на нашу користь. Це футбол — хто забиває більше, той перемагає".

"Що сказав Герреро? Я вже хотів його замінити, але в той момент він почав продуктивніше працювати і згодом ще мав хороші епізоди. Тому я вирішив його залишити у грі, що і призвело до асисту Назарію. Щодо пізніх замін, я дивися на стан хлопців, хто ще може грати спокійно, а кого вже треба замінити. У нас атакувальні футболісти із картками, і на це ми теж звертали увагу.

Погодні умови для футболу були дуже добрі, але деякі гравці довго не бачили сонця, не звикли до такої теплої погоди та через деякий час втомилися. Так само Чорноморець не завжди давав таку можливість для пресингу".

Огляд матчу Зоря — Чорноморець

"Шахов? Він досвідчений футболіст, один з тих, котрі на полі дають дуже багато підказок партнерам, тому ми хотіли, щоб він грав далі.

Ми над аспектами завершення атак працюємо завжди, на кожному тренуванні. Тому про це і не йде мови. Будемо на відео розбирати помилки кожного гравця, показувати їм, що було зроблено невірно і потім вже на практиці відточувати теорію", — сказав ван Леувен.