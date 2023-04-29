Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 29 квітня 2023 року, 13:00.
Зоря — Чорноморець, ФК Зоря
29 квітня 2023, 16:38
Луганська Зоря у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги впевнено обіграла одеський Чорноморець із рахунком 3:1.
Перемогу команді Патріка ван Леувена принесли забиті м'ячі у виконанні Герреро, Антюха та Русина. У "моряків" єдиний м'яч забив Єрмаков.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Зоря — Чорноморець в УПЛ:
Зоря — Чорноморець 3:1
Голи: Герреро, 16, Антюх, 34, Русин, 79 — Єрмаков, 44
Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух — Бражко, Шахов — Русин (Полегенько, 83), Булеца (Мишньов, 61), Антюх (Дришлюк, 82) — Герреро (Погорілий, 90).
Чорноморець: Непогодов — Салюк, Єрмаков, Гучек (Штогрін, 71), Путря — Кузик, Васильєв (Політило, 80), Демченко — Бадібанга, Авагімян (Войтіховський, 78), Брагару.
Попередження: Імереков — Авагімян, Гучек