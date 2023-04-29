Україна

Клуб вирішив зберегти молодих футболістів.

Рівненський Верес на своєму сайті офіційно повідомив, що контракти двох гравців продовжені.

Мова йде про півзахисників Дмитра Шуха та Максима Вадовського. З гравцями нові угоди підписали на три роки.

У нинішньому сезоні Максим Вадовський зіграв за юнацьку команду Вереса 20 матчів та забив 5 голів. Також півзахисник вже встиг дебютувати за головну команду у весняному спарингу проти львівських Карпат.

Дмитро Шух відіграв за юнацьку команду Вереса 17 матчів і забив 4 голи. Також півзахисник вже встиг зіграти у двох поєдинках за основу в УПЛ.

Напередодні Верес здобув першу перемогу в 2023 році, здолавши Львів.