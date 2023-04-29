Україна

Фахівець висловився щодо перемоги над Олександрією.

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував важку перемогу над Олександрією з рахунком 2:1.

"Дуже вдячний хлопцям. Ми програли дві останні зустрічі, поступившись командам, яким не мали програвати і з якими мусили брати очки — натомість повіддавали… Зате беремо очки з суперниками, які на рівень вище.

З одного боку, приємно. З іншого — це говорить про те, що не завжди мої підопічні виконують те, що від них вимагаєш, і немає в них такого настрою, який має бути на кожну гру.

Неважливо, з ким граємо: чи то Шахтар, Динамо, Минай чи Львів — ми повинні виходити і показувати свій рівень, адже після програшів в матчах з більш слабкими опонентами ти дуже занижуєш власний рівень.

А потім — раз! — і обіграли Олександрію. Я дуже вдячний хлопцям, ми взяли важливі три очки. Ви ж бачите, яка щільна нижня половина турнірної таблиці: всі піджимають — можна у будь-який момент і вниз впасти, не дай Боже. Тому ці набрані очки дають нам змогу спокійно готуватися і йти далі", — сказав Вернидуб.

Відео голів та огляд матчу Кривбас — Олександрія можна дивитись на Football.ua.