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Півзахисник Дніпра-1 прокоментував перемогу над Інгульцем.

У рамках двадцять третього туру української Прем’єр-ліги дніпровський Дніпро-1 обіграв петровський Інгулець на полі суперників.

Інгулець — Дніпро-1 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Півзахисник СК Ігор Когут, який забиває вже два матчі поспіль, після фінального свистка прокоментував події на футбольному полі.

"Я бачив, що воротар робить рух на мене, але я не бачив наскільки близько він до мене підійшов, тому намагався, як можна сильніше пробити головою — головне, щоб м’яч влучив у ціль.

Олександр Кучер перед грою казав, щоб ми грали на своїх кращих якостях, вривались у зони і я це й зробив.

Стосовно мого місця в стартовому складі вирішує головний тренер. Це його бачення, як може скластися гра. Можливо, він міг би бачити, що я вийду на заміну і також допоможу команді таким чином, але він вирішив поставити мене з перших хвилин. Я вдячний йому за цю можливість зіграти у стартовому складі і сподіваюсь, що виправдав цю довіру.

Я нормально тренувався, але, як кажуть — "Бог не Тимошка — бачить по-трошки", і ось зараз мені за мою працю все це повертається. Це за моє старання, за те, що не опускав руки і не вішав носу, а постійно тренувався.

Нас попередили, що перший тайм буде проти вітру, тому треба було спокійно діяти, а вже після перерви ми знали, що у нас будуть непогані шанси в атаці.

Успіхи конкурентів особливо не тиснуть на команду. Ми виходимо на кожен матч з намаганням перемогти, а вже після поєдинку будемо дивитися хто й як зіграв, у кого яке місце у турнірній таблиці", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 зіграє домашній матч проти харківського Металіста.