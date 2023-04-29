Україна

Команда Олександра Кучера продовжує гонитву у боротьбі за чемпіонство.

Дніпро-1 у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги у гостях впевнено обіграв Інгулець із рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито у середині другого тайму, коли на 58 хвилині пенальті реалізував найкращий бомбардир чемпіонату Артем Довбик, для якого це був 20 гол у поточній кампанії УПЛ.

Потім на 63 хвилині перевагу команди Олександра Кучера подвоїв Ігор Когут, якому асистував Олександр Сваток.

Після 22 ігор Дніпро-1 набрав 51 очко та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на п'ять балів, але дніпряни мають гру в запасі. У Інгульця 26 очок та 10 місце.

Інгулець — Дніпро-1 0:2

Голи: Довбик, 58 (з пенальті), Когут, 63.

Інгулець: Білик — Смоляков, Поспєлов, Ковальов, Нагієв — Кучеренко (Резепов, 64), Запорожець — Клименко (Сидоренко, 86), Головкін (Одарюк, 64), Кухарук (Козиренко, 73) — Марусич (Коробенко, 73).

Дніпро-1: Рибак — Матарріта (Назаренко, 68), Сваток, Сарапій, Адамюк — Когут (Рубчинський, 68), Бабенко — Бланко (Пеглоу, 68), Піхальонок (Танчик, 85), Гуцуляк (Підлепенець, 85) — Довбик.

Попередження: Запорожець — Бланко, Когут, Матарріта, Сарапій, Піхальонок.