Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 29 квітня 2023 року, 14:00.

У матчі 23 туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 у гостях здобув перемогу над Інгульцем (2:0).

Перемогу команді Олександра Кучера забезпечили забиті м'ячі у виконанні Артема Довбика та Ігоря Когута у середині другого тайму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інгулець — Дніпро-1 в УПЛ:

Інгулець — Дніпро-1 0:2

Голи: Довбик, 58 (з пенальті), Когут, 63.

Інгулець: Білик — Смоляков, Поспєлов, Ковальов, Нагієв — Кучеренко (Резепов, 64), Запорожець — Клименко (Сидоренко, 86), Головкін (Одарюк, 64), Кухарук (Козиренко, 73) — Марусич (Коробенко, 73).

Дніпро-1: Рибак — Матарріта (Назаренко, 68), Сваток, Сарапій, Адамюк — Когут (Рубчинський, 68), Бабенко — Бланко (Пеглоу, 68), Піхальонок (Танчик, 85), Гуцуляк (Підлепенець, 85) — Довбик.

Попередження: Запорожець — Бланко, Когут, Матарріта, Сарапій, Піхальонок.