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Капітан Дніпра-1 прокоментував перемогу над Інгульцем.

Дніпровський Дніпро-1 напередодні в гостьовому матчі обіграв петровський Інгулець у рамках двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

Інгулець — Дніпро-1 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Захисник та капітан СК Олександр Сваток після фінального свистка прокоментував події на футбольному полі.

"Грати було дуже непросто — поле важке, погодні умови не прості: сильний вітер заважав. Але головне те, що ми здобули перемогу й набрали три очки.

Ми перший тайм грали проти вітру, а в другому вже за вітром і трошки легше стало. Інгулець завжди добре грає в обороні і небезпечно контратакує. Добре, що ми забили достатньо швидкий гол у другому таймі і він вплинув на гру, оскільки супернику треба було відіграватись і вони трошки почали розкриватись.

Щодо пенальті, то я був далеко від епізоду. Фол був точно, але де саме — у штрафному чи ні, мені важко сказати. Потім подивимось повтор. Але, яка різниця? Арбітр уже ухвалив рішення. Судді можуть помилятися і в один, і в інший бік. Таким і є футбол.

Напевно, дійсно гол Когута був схожим на м’ячі Ван Персі на чемпіонаті світу-2014. Передача була на далеку відстань, і Ігор головою перекинув м’яч через воротаря. Що він буде бити саме так, я не знав, але він крикнув, а я його побачив і віддав у тому напрямку до вільної зони.

Важко сказати, які результати ми будемо демонструвати надалі. Бувають різні ігри. Тут радше як піде. Насправді, це — приємне психологічне навантаження, коли ти налаштовуєшся на кожну гру і ти розумієш, наскільки багато всього вирішується в кожному матчу. Не кожний рік Дніпро-1 бореться за перше-друге місця, тому це приємний тиск. Так що будемо налаштовуватись і на наступні ігри.

Що потрібно для успіху? Забивати й не пропускати в кожному матчі", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 зіграє домашній матч проти харківського Металіста.