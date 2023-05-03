Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та закарпатський Минай.

Донецький Шахтар та закарпатський Минай зіграють на Минай-Арені в рамках двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги.

Ігор Йовічевіч, після перемоги над ковалівський Колосом (3:1), залучив до стартового складу Коноплю та Матвієнка на флангах захисту, тоді як Ракіцький знову зіграє в центрі оборони, а Зубков долучиться до центральної ланки.

Володимир Шаран, на тлі нічиєї проти харківського Металіста 1925 (1:1), використав із перших хвилин Дмитрука та Кравчука серед п'ятірки захисників, тоді як Петько та Рогозинскьий долучаться до лінії півзахисту, а Коломоєць зіграє на вістрі атаки.

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Швед, Зубков, Бондаренко, Судаков — Траоре.

Запасні: Шевченко, Пятов, Тотовицький, Гочолеішвілі, Сікан, Михайліченко, Джурасек, Келсі, Топалов, Очеретько, Назарина, Борячук.



Минай: Бандура — Дмитрук, Ю. Кравчук, Мельник, Нємчанінов, Трубочкін — Твердохліб, Петько, Вітенчук, Рогозинський — Коломоєць.

Запасні: Кемкін, Пеньков, Шишка, Чуєв, Горін, Паламар, Голуб, Байдал, Гечев, Вишневський.



Гра Шахтар — Минай почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.