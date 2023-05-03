Україна

Поєдинок між командами не обійшовся без скандалу.

В поєдинку Шахтаря та Миная сталася груба суддівська помилка. Арбітри не зарахували чистий гол ужгородців перед перервою.

Після подачі зі штрафного стався відскок до Дмитра Немчанінова, який потужно пробив у поперечину від якої м'яч й опинився поза лінією воріт, що чітко видно на повторах епізоду. Лише після цього Анатолію Трубіну вдалося зафіксувати його в руках.

Нагадаємо, що на цьому матчі немає системи ВАР, через що арбітри не мали можливості перевірити даний момент.

Команди продовжують гру, за подіями другого тайму ви можете спостерігати в нашій текстовій онлайн-трансляції.