В поєдинку Шахтаря та Миная сталася груба суддівська помилка. Арбітри не зарахували чистий гол ужгородців перед перервою. 

Після подачі зі штрафного стався відскок до Дмитра Немчанінова, який потужно пробив у поперечину від якої м'яч й опинився поза лінією воріт, що чітко видно на повторах епізоду. Лише після цього Анатолію Трубіну вдалося зафіксувати його в руках. 

Нагадаємо, що на цьому матчі немає системи ВАР, через що арбітри не мали можливості перевірити даний момент. 

Команди продовжують гру, за подіями другого тайму ви можете спостерігати в нашій текстовій онлайн-трансляції. 