Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та рівненський Верес.

Луганська Зоря зіграє домашній матч на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в Києві проти рівненського Вересу.

Патрік ван Леувен, після перемоги над одеським Чорноморцем (3:1), залишив чинним той самий стартовий склад.

Юрій Вірт, на тлі перемоги наді Львовом (3:2), використав із перших хвилин схему з п'ятьма захисниками, де Балан та Пасіч зіграють у центрі, а Лебеденко вийде в трійці центральних. Кучеров долучиться до центральної ланки.

Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух — Бражко, Шахов — Русин, Булеца, Антюх — Герреро.

Запасні: Турбаєвський, Кучерук, Бурда, Гулько, Мороховець, Дришлюк, Полегенько, Хахльов, Снурніцин, Нагнойний, Мишньов, Погорілий.



Верес: Ющишин — Балан, Вовченко, Курко, Лебеденко, Г. Пасіч — Блізніченко, С. Шарай, Кучеров, В. Шарай — Шестаков.

Запасні: Когут, Гагун, Хондак, Маткобожик, Тишинінов, Шух, Дахновський, Вадовський, Гайдучик, Коркодим, Поворознюк, Кльоц.



Гра Зоря — Верес почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

https://football.ua/games_online/87098.html