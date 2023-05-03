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Керманич Шахтаря — про скандальну перемогу над Минаєм в матчі УПЛ.

Шахтар у 24-му турі мінімально здолав Минай. Переможний гол на рахунку Лассіни Траоре. А найгучнішим моментом гри став незарахований гол закарпатців в кінці першого тайму.

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч поділився враженнями від цього протистояння.

"Перш за все вітаю команду з перемогою, з дуже важливими трьома очками. Наприкінці чемпіонату вони є ключовими, бо зростає відповідальність, стрес, напруга. Психологічний момент виходить на перший план, а не лише тактика – як зуміти грати ці напружені матчі, що ведуть тебе все ближче й ближче до цілі, яку ми ставимо перед собою. Ми і ще пару клубів, що б’ються за найвище місце. Це дуже велика напруга, і треба вміти та знати, як грати такі матчі. По грі, вважаю, що заслужено перемогли. По грі. Бо можу чесно сказати, що в перші 60 хвилин різниця могла бути мінімум у чотири м’ячі між Шахтарем та Минаєм сьогодні. Так, реалізація підвела, але комбінаторика, взаємодія футболістів, те, як проводили певні речі, що робили на тренуванні, – це нам дозволило розірвати насичену лінію Миная, де габаритні футболісти захоплюють зони в першому блоці. Але ми зуміли створювати моменти, і тільки цей останній удар нас підвів, аби ми зараз могли сказати з великою усмішкою, що це був топовий матч".

"Проте є деякі ситуації, з якими маємо жити, набиратися певного досвіду: коли в останні 10–15 хвилин є стрес, через який маємо вчитися контролювати емоції, щоб десь одна "пуля" не залетіла і не стала смертельною для нашої перемоги в матчі. Наприклад, була ситуація в першому таймі, я ще не бачив її, але сказали, що був гол. Не знаю, бо не дивлюся матчі одразу, а тільки наступного дня. Але перед тим я теж бачив фол на Траоре, що, на мою думку, був. Як би там не було, це ситуація, де Минай та їхній головний тренер 100 відсотків мають претензії до моменту. Але по грі, як я й казав, це мала бути різниця у чотири голи, і ми зараз узагалі не говорили б про той епізод. Головне – це три дуже важливі очки, і ми йдемо вперед".

"Чи заслуговує Минай на похвалу? Так, і не тільки за сьогоднішній матч, але й за ті, що були раніше. Минай вийшов у гарну безпрограшну серію в попередніх трьох поєдинках. Команда має дуже незручних виконавців, і ще кілька гравців не грали сьогодні. Мусимо зауважити, що і Воробчак не грав, і Гончар теж є ключовим гравцем, Булеза може дати різноманітність на лівому фланзі, є ще кілька футболістів, які точно ускладнили б нам гру сьогодні. Але, кажу, ви помітили сьогодні гарний Шахтар, який заслужив на більше голів – за ударами, за моментами, за відчуттям, що ми контролювали гру до останньої миті, де дійсно була деяка нервовість. Бо доля чемпіонату вирішується зараз, і це є нормальним явищем для наших молодих футболістів, які вперше проходять через таку ситуацію. Ми навчаємося, багато виносимо з кожного матчу, робимо висновки та стикуємося між собою, щоб наступного матчу бути ще сильнішими та потужнішими", — цитує слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

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