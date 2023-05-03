Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 3 травня 2023 року, 13:00.
шахтар - Минай, сайт Шахтаря
03 травня 2023, 16:23
Шахтар у 24-му турі мінімально здолав Минай. Переможний гол на рахунку Лассіни Траоре. А найгучнішим моментом гри став незарахований гол Миная в кінці першого тайму.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Минай в УПЛ:
Шахтар — Минай 1:0
Гол: Траоре, 12
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький (Михайліченко, 71), Матвієнко — Степаненко — Швед (Гочолеішвілі, 70), Зубков (Тотовицький, 62), Бондаренко, Судаков (Назарина, 90+1) — Траоре (Келсі, 80).
Минай: Бандура — Дмитрук, Ю. Кравчук (Байдал, 89), Мельник, Нємчанінов, Трубочкін (Гечев, 76) — Твердохліб (Чуєв, 89), Петько (Горін, 67), Вітенчук, Рогозинський — Коломоєць (Вишневський, 46).
Попередження: Конопля, Келсі — Бандура, Вишневський