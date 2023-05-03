Україна

Форвард Шахтаря — про скандальну перемогу над Минаєм в матчі УПЛ.

Шахтар у 24-му турі мінімально здолав Минай. Переможний гол на рахунку Лассіни Траоре. А найгучнішим моментом гри став незарахований гол закарпатців в кінці першого тайму.

Нападник "гірників" Лассіна Траоре поділився враженнями від цього протистояння.

"Дякую! Ми щасливі, адже вдалося взяти три очки. Це був важкий матч, хоча ми могли забивати більше, та найголовніше – три очки. Нам належить зіграти шість фіналів, тож налаштовуємося на ці поєдинки".



"Радію, що допомагаю команді. У кожній грі ми беремо по три бали – це основне, а я міг би й не забивати, тільки б команда перемагала! Три очки в цьому випадку – найприємніше".

"Автоматизм моєї взаємодії з гравцями зростає, а також повернулися такі гарні вінгери, як Зубков і Швед, з якими маю гарне порозуміння, що тільки на користь команді".



"Довіра тренера після травми? Це додало впевненості та надії. Клуб вірить у мене, я також ставлюся до Шахтаря з любов’ю, тобто в нас чудові стосунки".



"Ми на завершальній стадії чемпіонату, і ще будуть поєдинки з конкурентами, із тим же Дніпром-1 уже скоро зіграємо. Зараз усе в наших руках. Але щоб узяти титул, потрібно битись в усіх матчах", — цитує слова Лассіна Траоре офіційний сайт Шахтаря.

Дивитися відео гола та огляд матчу Шахтар — Минай ви можете на Football.ua.