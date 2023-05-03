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Керманич Чорноморця — про розгромну перемогу над Колосом в УПЛ.

У поєдинку 24 туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець на своєму полі здобув впевнену перемогу над Колосом (3:0).

Головний тренер одеського клубу Роман Григорчук поділився емоціями від цього протистояння.

"Звичайно, з перемогою нас всіх і наших фанатів, які зараз воюють. Все, що ми робимо — хочемо, щоб це було якоюсь віддушиною для них. Що стосується вашого питання… Кінцівка атаки (ми були багато в позиційній атаці) — це можна асоціювати з майстерністю футболістів, це однозначно. Десь не дограються ці моменти, неправильні рішення приймаються — ми розуміємо, що це є майстерність і, звичайно, нам її не вистачає, тож над цим треба працювати. Спочатку — це талант футболіста, потім — це робота, а далі — досвід. Така гра, як сьогодні, повинна збагачувати футболіста. В наступному матчі він повинен зробити корективи, поправки та бути в атаці більше агресивним, напористим. Кінцівка атаки цього вимагає".

"Ні в якому разі не можу аналізувати гру Колоса, бо я з величезною повагою ставлюся до клубу, вони багато досягли в футболі. Через те не буду ніяким чином коментувати гру суперника. Я можу коментувати гру Чорноморця. Футболісти сьогодні робили дуже багато для результату. Ці три очки дуже важливі в стратегічному плані. Через те якісь моменти можуть страждати — краса футбол. Можливо, десь було більше прагматизму, ніж краси".

"В цілому, по стилю, по тому, як ми домовлялися розвивати атаки, які засоби застосовувати, тактичні та технічні елементи — в цьому плані ми були непогані. Але, звичайно, у нас були кращі ігри, ніж сьогодні, які ми не виграли", — сказав Роман Григорчук на прес-конференції.

Дивитися відео голів та огляд матчу Чорноморець — Колос ви можете на Football.ua.