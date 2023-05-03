Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 3 травня 2023 року, 15:00.

У поєдинку 24 туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець на своєму полі здобув впевнену перемогу над Колосом (3:0).

Перемогу команді Романа Григорчука принесли забиті м'ячі у виконанні Бадібанги, Демченка та Чоботенка, який зрізав сферу у свої ворота.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Чорноморець — Колос в УПЛ:

Чорноморець — Колос 3:0

Голи: Бадібанга, 7, Чоботенко, 58 аг, Демченко, 71

Чорноморець: Паст – Єрмаков, Салюк, Путря – Бадібанга (Шторгін, 83), Васильєв, Кузик (Задоя, 83), Демченко (Політило, 89), Брагару – Авагімян (Гладкий, 83), Алефіренко (Войтіховський, 89)

Колос: Волинець – Кравченко, Чоботенко, Новак, Чорноморець – Мілько – Ільїн (Велетень, 86), Оріховський, Богданов (Попов, 62), Болбат (Гусол, 86) – Лисенко (Ісаєнко, 61)

Попередження: Кузик, 36 — Чоботенко, 27

Вилучення: Ісаєнко, 78