Україна

"Моряки" не залишили шансів колективу із Ковалівки.

Чорноморець у 24-му турі УПЛ зустрічався з Колосом. "Моряки" не зустріли спротиву зі сторони суперника та оформили впевнену перемогу.

Вже на старті поєдинку гол забив Бадібанга. У другому таймі Чоботенко записав у свій пасив автогол. А Демченко поставив масну крапну в матчі — 3:0.

Для Колоса це вже третя поразка поспіль. Команда з Ковалівки залишилась на 8-му місці з 30-ма очками. Тим часом Чорноморець набрав 26 балів та піднявся на 9-ту сходинку чемпіонату.

Чорноморець — Колос 3:0

Голи: Бадібанга, 7, Чоботенко, 58 аг, Демченко, 71

Чорноморець: Паст – Єрмаков, Салюк, Путря – Бадібанга (Шторгін, 83), Васильєв, Кузик (Задоя, 83), Демченко (Політило, 89), Брагару – Авагімян (Гладкий, 83), Алефіренко (Войтіховський, 89)

Колос: Волинець – Кравченко, Чоботенко, Новак, Чорноморець – Мілько – Ільїн (Велетень, 86), Оріховський, Богданов (Попов, 62), Болбат (Гусол, 86) – Лисенко (Ісаєнко, 61)

Попередження: Кузик, 36 — Чоботенко, 27

Вилучення: Ісаєнко, 78