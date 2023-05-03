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Керманич Зорі — про перемогу над Вересом у матчі УПЛ.

У рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря мінімально переграла Верес у матчі тривалістю більше трьох годин.

Головний тренер луганського клубу Патрік ван Леувен поділився враженнями від цього протистояння.

"Гра була не дуже якісною з нашого боку. Були моменти забивати. Потім забили гол — його автором став капітан команди Максим Імереков. Після повітряної тривоги хотіли дограти матч простіше, не створювати собі проблеми. Прохали хлопців грати сконцентрованіше одразу. Останні 19 хвилин неможна було пропускати гол".

"Я задоволений, що ми виграли. Непросто грати через декілька днів після минулого поєдинку. Ще й тривога… Але я задоволений, що серія нашої команди триває. Звичайно, ми хотіли дограти гру саме сьогодні".

"Ми завжди хочемо давати гравцям шанс після перерви виправити те, що не вдалося в першому таймі. А вже через деякій час робити заміни. Ми повинні були ще в першій половині забивати мінімум один гол".



"Перебір жовтих в Імерекова? Кожного гравця можна замінити. В нас в команді є гравці, котрі можуть грати на позиції центрального захисника. Він вже пропускав гру з Шахтарем. На його місці грав тоді Богдан Бутко", — цитує слова Патріка ван Леувена офіційний сайт Зорі.

Дивитися відео гола та огляд матчу Зоря — Верес ви можете на Football.ua.