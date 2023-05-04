Україна

Анонс матчів останнього дня 24 туру.

Матчу Ворскли та Динамо підготовлено окремий анонс.

Ми, журналісти, дуже любимо нагнітати ажіотаж у контексті боротьби на будь-якому рівні, але останні дні УПЛ скоріше зняли напругу у турнірній таблиці. Металіст показує все меншу та меншу конкурентоспроможність, Львів взагалі програє всім поспіль – і здається, що навіть ті 7 пунктів, на які відстають від Інгульця та Металіста 1925 інші харків'яни (не кажучи про 13 очок львів'ян), залишаться непереборною перешкодою.

Це не натяк на “дивні” матчі, які днями остаточно закінчили футбольний шлях одного екс-тренера Металіста, а просто розуміння, що Металіст 1925 та Інгулець починають влаштовувати нічиї. У першому випадку все дуже просто: нічия з Рухом залишає Металіст 1925 на шість очок попереду за шість турів до кінця, при явно не кращій формі Руху. Така нічия буде цілком очевидно, на чию користь.

А враховуючи, як чудово Металіст 1925 вміє стримувати суперника і грати другим номером, це малює для Руха не найприємнішу картину. Будь-яка спроба атакувати загрожує для команди Пономарьова контратаками, з якими молода лінія оборони справляється далеко не завжди.

Зовсім іншого масштабу завдання в Інгульця. Кривбас вже дуже ґрунтовно претендує на єврокубки, він довів свій клас на тлі головного суперника – і, за великим рахунком, йому досить просто брати своє, щоб у підсумку вибратися на п'яте місце. Але це простіше сказати, ніж зробити: особливо в ситуації, коли Ковалець може просто скопіювати напрацювання Шарана, за допомогою яких обіграв Кривбас зовсім недавно.

Але завадити це зробити Інгульцеві може відсутність капітана. Євген Запорожець – практично унікальний футболіст для ліги, де 75% учасників змінюють склад щороку. 28-річний футболіст грає за Інгулець із... моменту заснування. 2014-го року, заявляючись в аматорські турніри, клуб із Петрового підписав Запорожця – і він вкрай необхідний йому досі, коли клуб уже давно грає у вищій лізі. Євген дуже універсальний: лише цього сезону він закривав позиції у центрі нападу, на обох флангах та у центрі півзахисту. Але після четвертої жовтої з Дніпром-1 команді один тур доведеться якось обходитися без капітана.

ІНГУЛЕЦЬ — КРИВБАС

ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ, 13:00. "ІНГУЛЕЦЬ", ПЕТРОВЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Інгулець: Паламарчук — Поспєлов, Ковальов, Кучеренко – Сидоренко, Клименко, Кухарук, Смоляков — Головкін, Д.Кравчук, Козиренко

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Капіч, Татарков, Хомченовський — Микитишин, Луньов, Задерака

прогноз 1:1

МЕТАЛІСТ 1925 – РУХ

ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ, 13:00. НТК ІМ. В. БАННІКОВА, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Металіст 1925: Сидоренко — Капінус, Курило, Ткачук, Безуглий — Вачіберадзе, Габелок — Русин, Кравченко, Дмитренко — Бичек

Рух: Паньків – Роман, Слюсар, Холод, Лях – Довгий, Підгурський – Мисик, Таллес, Соломон-Отабор – Климчук