Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 4 травня 2023 року, 13:00.

Металіст 1925 та Рух розписали суху нічию в матчі з двома видаленнями.

В цілому, матч не балував гострими моментами, а тим паче — ударами по воротах. За 90 хвилин обидві команди спромоглися на один удар у площину воріт. Тому на табло сумні та закономірні нулі.

Огляд матчу:

Металіст 1925 — Рух 0:0

Металіст 1925: Сидоренко — Безуглий, Ткачук Є., Курило, Жичиков, Габелок (Ткачук А., 89) — Русин, Кравченко (Рудавський, 8), Мартинюк — Ременюк (Ногейра, 64), Чирук (Островський, 64).

Рух: Паньків — Роман, Дідик, Холод, Лях, Притула (Карабін, 70) — Підгурський, Таллес, Мисик (Квасниця, 57) — Соломон (Столярчук, 90+1), Климчук.

Попередження: Мартинюк, 33, Русин, 53, Габелок, 68 – Дідик, 25, Холод, 41, Холод, 86

Вилучення: Ткачук, 6 — Холод, 86.