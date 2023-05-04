Україна

Харків'яни та львів'яни розійшлись миром.

У 24-му турі VBET Ліги Металіст 1925 приймав Рух на НТК ім. В. Баннікова в Києві.

Поєдинок почався з видалення у господарів. Ткачук не дав Климчуку вийти на побачення з голкіпером, зваливши останнього біля власного карного майданчика. Суддя Романов розцінив це як фол останньої надії та показав гравцю Металіста 1925 пряму червону картку. А під кінець зустрічі склади вирівнялись: другу жовту в складі львів'ян заробив Холод.

В цілому, матч не балував гострими моментами, а тим паче — ударами по воротах. За 90 хвилин обидві команди спромоглися на один удар у площину воріт. Тому на табло сумні та закономірні нулі.

Після 24 турів М 25 посідає дев'яте місце, маючи 27 очок. Рух на 14-ій сходинці з 21-м балом.