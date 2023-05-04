Україна

Виконуючий обов'язки головного тренера киян дав коментар.

Динамо в рамках поєдинку двадцять четвертого тура чемпіонату України грало на виїзді проти Ворскли та здобуло перемогу з рахунком 2:1.

Олександр Шовковський розповів, як вдалося змінити гру команди та здобути позитивний результат.

Про перебіг матчу:

"Ми готувалися до цієї гри, розуміли, за рахунок яких якостей грає наш суперник. Але, на жаль, на самому початку ми пропустили такий гол, щодо якого ми попереджали, що треба бути обережними і відповідальними у цих передачах на нападника. На жаль, ми пропустили, але головне те, що ми продовжували дотримуватися домовленостей, які у нас були на цей матч і, в принципі, я задоволений у першу чергу діями нашої команди, мотивацією і тим, як хлопці прагнули здобути такий необхідний для нас результат. Ми знали, що наші основні конкуренти, які попереду нас, свої матчі виграли, тому ми не мали права припуститися помилки".

Про вказівки від Луческу та обраний склад:

"Це індивідуальні питання, на які я не буду відповідати. Але я хочу сказати, що безумовно ми постійно на зв'язку з головним тренером, ми розмовляли з ним сьогодні вранці, розмовляли з ним учора вдень, ввечері. Він постійно підтримує команду, передає вітання, і ми так само бажаємо йому якнайскорішого одужання, щоби він був у строю. Стосовно рішень, то безумовно вони приймаються вже за, скажімо так, за ситуацією, яка є на футбольному полі. Але ми постійно на зв'язку з головним тренером".

Про покращення після першого тайму:

"Я не вважаю, що перший тайм був провальним. Безумовно, були певні проблеми. Ми знали, як суперники будуть діяти. Але ті домовленості, про які ми говорили, більше були реалізовані у другому таймі. У першому чомусь це не виходило. У перерві ми зауважили на ці моменти і гравці впоралися і у другому таймі більш відповідально віднеслися до тих домовленостей, які були у нас".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головного тренера команди Мірчу Луческу успішно прооперували у Києві.