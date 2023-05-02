Україна

Румунський спеціаліст перебуває в чудовому настрої і вже рветься до роботи.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу переніс успішну операцію у Києві. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Рішення провести операцію щодо коксартрозу в Києві було ухвалено румунським фахівцем, який хотів показати свою відданість та підтримку Україні у непростий час.

Також Мірча хотів постійно перебувати з командою та стежити за її тренувальним процесом.

Найближчим часом Луческу розпочне реабілітаційний процес під наглядом лікарів.

Нагадаємо, що під час відсутності Луческу обов'язки головного тренера киян виконує Олександр Шовковський, під керівництвом якого Динамо у минулому турі УПЛ обіграло Металіст.