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Головний тренер Кривбасу — про матч проти Інгульця.

В рамках поєдинку двадцять четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату України Кривбас грав на виїзді проти Інгульця та зіграв внічию 0:0

Головний тренер криворіжан Юрій Вернидуб прокоментував матч.

"Ми мали перевагу усі 90 хвилин, але не зуміли здобути перемогу. Потихеньку з кожною хвилиною насідали на ворота Інгульця, тільки голу не вистачило. Чого ще не вистачало у наших атакувальних діях? Останньої передачі. Після перерви гра трохи вирівнялась, суперник перебудувався, почав грати класичні 4-2-3-1 й проводив непогані контратаки.

У більшості ми не зуміли дотиснути Інгулець. Це говорить про те, що ми поки трошки не вміємо позиційно атакувати. Треба було більш ефективніше атакувати. Були моменти: і стійка, і влучання у нашого гравця, коли мʼяч вже летів у ворота. Через три дні вже гра Динамо, будемо готуватись. Вся боротьба в чемпіонаті ще попереду.

Все нормально, от тільки було багато непотрібних помилок, особливо в центрі поля. Більше це стосується другого тайму. Через це у Інгульця зʼявились ці контратаки. Не можна бути задоволеним, адже ми дуже погано провели початок чемпіонату. Перша перемога була тільки у 9 турі, як раз над Інгульцем. Потім був непоганий відрізок: чотири перемоги, у тому числі, над Дніпро-1. Друге коло розпочали непогано, але все ж дуже багато очок розгубили.

Чи важко налаштовувати своїх підопічних на подальші матчі після втрат очок? Думаю, їм завжди набагато легше, ніж мені як тренеру. Хлопці завжди віддають дуже багато на футбольному полі. Завжди беру відповідальність на себе, у першу чергу. Хоча футболісти – теж дорослі люди і повинні також брати на себе якусь провину. В цілому задоволений, що я – тренер, та працюю у цій сфері", — наводить слова Вернидуба офіційний сайт Кривбасу.

Нагадаємо, на Football.ua доступний огляд матчу 24 туру чемпіонату України між Кривбасом та Інгульцем.