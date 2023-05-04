Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 4 травня 2023 року, 13:00.

В рамках поєдинку двадцять четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату України Кривбас грав на виїзді проти Інгульця.

Команди за дев'яносто хвилин ігрового часу так і не змогли відкрити рахунок, а тому набрали по одному балу.

Огляд матчу:

Інгулець — Кривбас 0:0



Інгулець: Білик — Нагієв (Кухарук, 46), Поспєлов, Ковальов, Смоляков — Клименко, Кучеренко (Козиренко, 46), Коробенко (Головкін, 58) — Одарюк, Резепов (Марусич, 59), Козиренко.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Татарков (Приходько, 72), Луньов, Капіч — Хомченовський, Микитишин (Дебелко, 80), Задерака.



Попередження: Поспєлов, Смоляков, Головкін — Татарков



На 76-й хвилині був вилучений Іван Головкін (Інгулець) (друге попередження).