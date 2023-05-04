Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 4 травня 2023 року, 15:00.

Динамо в рамках поєдинку двадцять четвертого тура чемпіонату України грало на виїзді проти Ворскли та здобуло перемогу з рахунком 2:1.

Команда Олександра Шовковського пропустила першою, проте змогла доволі швидко відповісти голом Ваната, а в другому таймі Беніто приніс три очки своїй команді.

Пропонуємо вашій увазі огляд матчу:

Ворскла — Динамо Київ 1:2

Голи: Степанюк, 13 — Ванат, 24, Беніто, 48



Ворскла: Ісенко — Феліпе (Скляр, 38), Пердута, Кравець, Бацула — Челядін, Павлюк — Сефері, Олійник (Лопес, 79), Кане — Степанюк.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Сирота, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук, Андрієвський — Беніто, Буяльський (Царенко, 81), Кабаєв (Волошин, 80) — Ванат (Рамірес, 71).



Попередження: Челядін — Ванат, Дячук