Україна

Євген Гєллєр очікує повернення команди в Луганськ.

Президент луганської Зорі Євген Гєллєр привітав команду та її вболівальників з приводу сторіччя клуба.

"Шановні вболівальники! Вже рівно 100 років з того часу, як луганська Зоря розпочала свою історію.



Насамперед, в нашій пам’яті залишиться успіх Зорі 1972-го року. Тоді, коли ніхто, окрім нас самих, не вірив в успіх, команда згуртувалася та довела, що немає нічого неможливого, що навіть коли ти з невеличкого обласного містечка, в тебе є шанс перемогти та стати найкращим.



Зараз, ми рівняємось на тих хлопців, котрі своїм бажанням, жагою до перемоги, не дивлячись ні на що назавжди вписали власноруч в нашу з вами історію "Золоту Зорю".



В ці непрості часи новітньої історії, коли луганська Зоря залишилась без рідного стадіону, без рідних вболівальників, наша команда продовжує перемагати! Ми горді згадувати бронзові медалі вже в незалежному українському чемпіонаті та фінали Кубку країни в новітній історії, але ми пам’ятаємо, що в нас тече чемпіонська кров і прагнемо знову повторити досягнення 1972-го року.



Звичайно не так ми хотіли відсвяткувати 100-річчя клубу. Зараз ми далеко від дому, від Луганська та рідного Авангарда… Але війна змушує нас вкотре ставати ще сильнішими та продовжувати боротися. Повернення на рідну землю, у рідні стіни, на рідний стадіон – це наша мрія, як і багатьох тисяч людей. Я впевнений, що завдяки нашим захисникам ми незабаром зустрінемось з вами на чорно-білому Авангарді та відсвяткуємо нашу спільну перемогу, а весь стадіон в унісон знов скандуватиме: "Мужики" та "Вперед, Зоря!".



У цей день хотілось би побажати всім нашим уболівальникам миру. Ми дякуємо нашим ЗСУ за можливість не просто грати в футбол, а грати в футбол у своїй країні.



Окремим рядком хочу подякувати всім нашим вболівальникам, котрі незважаючи на все, продовжують слідкувати за нашими успіхами, вболівати та підтримувати рідний клуб! Пам’ятайте, що кожен вихід на поле луганської Зорі — це шана й вам, бо без вболівальників немає команди! Душею ми завжди були й будемо з вами!



Дякуємо всім вам за підтримку! До зустрічі в українському Луганську! З Днем народження, Зоря!", — йдеться у заяві Гєллєра.

Зазначимо, що 5 травня 1923-го року свій спортивний шлях розпочав український футбольний клуб, нині відомий як луганська Зоря.

Нагадаємо, на нашому сайті доступне привітання від луганського клуба.