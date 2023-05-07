Україна

У криворізькій команді футболіст збірної Нігеру виступатиме під дев'ятим номером.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із Даніелем Сосою.

Деталі угоди із 24-річним футболістом збірної Нігеру не розкриваються. За інформацією Transfermarkt, контракт розрахований до літа 2025 року.

Соса є вихованцем ганського клубу Нубл Аррікс. Раніше він виступав за АСФАН, Камсар, Вап та Іслоч.

"Нарешті до нас приїхав Даніель Соса. Ми раді його бачити у Кривому Розі. Усі питання з візами закриті. Він ще доволі довго чекав на кордоні, але, попри усі труднощі, він приєднався до Кривбасу.

Так, є певні бюрократичні труднощі з візами. Це все через війну. Але ми подолали цей барʼєр на шляху Даніеля до України. Впевнений, здолаємо й ворога, який влаштував нам ці додаткові труднощі", - прокоментував перехід Соси генеральний директор Кривбасу Володимир Баєнко.

Також на рахунку Даніеля 15 поєдинків у складі збірної Нігеру, у яких він забив чотири голи.

Зазначимо, що Кривбас домовився про трансфер Соси у березні, але через проблеми з візою йому не вдавалося перебратися до України.