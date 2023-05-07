Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та донецький Шахтар.

Олександрія зіграє домашній матч на Ніці проти донецького Шахтаря в рамках двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після перемоги наді Львовом (1:0). залучив до стартового складу Скорка та Логінова до лінії оборони, тоді як Мустафаєв долучиться до трикутника в центрі поля, а Мірошнченко зіграє на правому фланзі атаки.

Ігор Йовічевіч, на тлі перемоги над закарпатським Минаєм (1:0), використав із перших хвилин Джурасека в центральній лінії.

Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина — Рибалка, Мустафаєв, Михайленко — Мірошніченко, Ковалець, Третьяков.

Запасні: Горох, Чубатий, Ващенко, Шостак, Кулаков, Гарькавенко, Волошин, Радченко, Гунічев, Матюшенко, Єрмаков.



Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Швед, Бондаренко, Джурасек, Судаков — Траоре.

Запасні: Шевченко, Пятов, Гочолеішвілі, Михайліченко, Тотовицький, Зубков, Криськів, Топалов, Очеретько, Назарина, Сікан, Келсі.



Гра Олександрія — Шахтар почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.