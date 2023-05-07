Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 7 травня 2023 року, 13:00.

У поєдинку 25 туру української Прем'єр-ліги Металіст здобув перемогу над Львовом (1:0) у битві аутсайдерів.

Перемогу команді Периці Огнєновича приніс єдиний гол у виконанні нападаючого Максима Прядуна на 79 хвилині зустрічі.

Для Металіста це була перша перемога з жовтня, а Львів продовжив серію із поразок до восьми ігор поспіль.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст — Львів в українській Прем'єр-лізі:

Металіст — Львів 1:0

Гол: Прядун, 79.

Металіст: Єрмолов — Коррал, Порох, Паті (Наумець, 64), Мизюк — Демченко (Самуел, 89), Ралюченко, Панасенко (Багачанський, 46) — Картушов, Романюк (Чідомере, 75), Прядун.

Львів: Рибка — Сімінін (Ременяк, 84), Сасовський, Дитятьєв — Грисьо (Богунов, 68), Мильченко (Вовкун, 61), Алібеков, Никитюк, Кузик — Свржняк (Бєляєв, 46), Бугай.

Попередження: Панасенко, Порох, Чідомере — Алібеков, Дитятьєв.