Україна

Важливу перемогу харків'янам приніс єдиний гол Максима Прядуна.

У матчі 25 туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст мінімально обіграв Львів з рахунком 1:0.

Харків'яни більше володіли ініціативою у матчі, проте моментів у двох команд було небагато. Гравці часто опинялися на хороших позиціях для ударів, але їхні спроби були дуже неточними.

Потім на 78 хвилині команді Периці Огнєновича вдалося реалізувати свій момент. У контратаці Єгор Картушов віддав передачу в центр на Владислава Наумця, а той дав у штрафний майданчик на Максима Прядуна, який спокійно переправив м'яч у ворота Рибки.

На останній хвилині зустрічі Прядун вискочив віч-на-віч із Рибкою, тікаючи від захисників Львова з центру поля, проте пробив повз ворота.

Також зазначимо, що у складі Металіста травму отримав захисник Паті, який був замінений на 65 хвилині.

Таким чином, Металіст перервав серію із трьох поразок, а команда Анатолія Безсмертного програла восьмий матч поспіль.

Після 25 ігор Металіст набрав 22 очки та посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Львова – 13 балів та останній, 16 рядок.

Металіст — Львів 1:0

Гол: Прядун, 79.

Металіст: Єрмолов — Коррал, Порох, Паті (Наумець, 64), Мизюк — Демченко (Самуел, 89), Ралюченко, Панасенко (Багачанський, 46) — Картушов, Романюк (Чідомере, 75), Прядун.

Львів: Рибка — Сімінін (Ременяк, 84), Сасовський, Дитятьєв — Грисьо (Богунов, 68), Мильченко (Вовкун, 61), Алібеков, Никитюк, Кузик — Свржняк (Бєляєв, 46), Бугай.

Попередження: Панасенко, Порох, Чідомере — Алібеков, Дитятьєв.