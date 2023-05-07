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Керманич Дніпра-1 — про перемогу над Чорноморцем в матчі УПЛ.

У рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 здобув вольову перемогу над Чорноморцем на межі від скандалу з рахунком 2:1.

Головний тренер дніпровського клубу Олександр Кучер поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Ми звичайно готувалися і розуміли, що нам тут буде дуже важко, тому що знаємо, що Роман Григорчук вміє робити добрі команди, і він тут таку і зробив. І той же Шахтар в Одесі втратив очки. Розуміли, що буде агресивна гра і на це налаштовувалися. Знали, що будуть проти нас грати один в один, грати на третього, вскривати зони. Суперник добре оборонявся, і у першому таймі у нас була перевага в контролі м’яча, а от гострих моментів по пальцях можна порахувати. В другому таймі ми вже почали агресивно діяти, звичайно пішли вперед, але припустилися непотрібної для нас помилки – цей момент ще треба буде розібрати, тому що ми не можемо такі голи пропускати. Але на це хлопці дуже добре відреагували, забили два м’ячі і для нас це дуже важлива перемога. Хочу їм подякувати за ту самовіддачу, яку сьогодні вони показали".

"Було видно, що хлопці грали з великим бажанням, хоча і пропустили гол. Можливо він і надав свій вплив – хлопці одразу відреагували, пішли вперед і забили гол у відповідь. Після цього емоційний наш стан був вже краще і тепер треба було вже забити і довести гру до логічного кінця. І ми це зробили. Повторюся, що це для нас дуже важлива перемога".

"Насправді, я не розумію, чому скасували перший гол, момент там дуже специфічний. Одна справа, що до того, чи був пенальті, там може момент був до штрафного майданчику і, як кажуть, 50 на 50. Усі говорять, до речі, що ми пенальті багато б’ємо, але ж на нашу користь навпаки не дають чисті пенальті. В Олександрії у першому весняному матчі на перший хвилині на нашу користь не ставлять пенальті, при чому з вилученням. З Рухом на нашу користь не призначили пенальті. І таких моментів можна порахувати багато. Справа у тому, що ми атакуємо і постійно знаходимося у чужому штрафному майданчику, тому і ставлять пенальті. Туди ж треба добігати, щоб 11-метрові призначали, а якщо ти не добігаєш, то звісно, що ніхто і не буде ставити. У першому таймі сьогодні теж був чистий пенальті у ворота Чорноморця, але арбітр його не призначив. Це ж все треба розуміти. Ми теж хочемо грати і перемагати. Призначайте те, що є і не треба щось придумувати".

"Велика кількість жовтих для Чорноморця? Ми нещодавно грали із Інгульцем і там нам стільки карток роздали – ну дві ще по ділу, а інші я не розумію за що були. Нам тоді дали чи п’ять, чи шість, а у суперників була одна. І при цьому ми постійно в атаці були. Як на це реагувати?" — цитує слова Олександра Кучера офіційний сайт Дніпра-1.

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