Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 7 травня 2023 року, 15:00.

У рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар удруге за сезон втратив очки в матчі проти Олександрії.

Під час зустрічі команди обмінялися забитими м'ячами, при цьому "гірникам" вдалося уникнути мінімальної поразки у заключному відрізку зустрічі завдяки голу Келсі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Олександрія — Шахтар в 25 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:



Олександрія — Шахтар 1:1

Голи: Михайленко, 9 — Келсі, 75



Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина (Чубатий, 82) — Рибалка, Мустафаєв (Матюшенко, 88), Михайленко (Ващенко, 88) — Мірошніченко, Ковалець (Волошин, 58), Третьяков.



Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький 9Михайліченко, 70), Матвієнко — Степаненко — Швед, Бондаренко (Сікан, 85), Джурасек (Криськів, 46), Судаков (Зубков, 70) — Траоре (Келсі, 24).



Попередження: Шевченко — Келсі, Ракіцький