Україна

Опорник відмінно підійшов англійському клубу.

Англійський Ньюкасл помітно прогресує в поточному сезоні, що стало цілком закономірним наслідком потужних фінансових інвестицій збоку власників клубу з Саудівської Аравії.

Окрім здобуття безпосередніх результатів на футбольному полі, поступово вимальовується основа команди Едді Гау, яку наразі важко уявити без бразильського опорного півзахисник Бруно Гімараеса, який ще півтора роки тому виступав у складі французького Ліона.

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Тоді "сороки" заплатили за наразі 25-річного виконавця 42,1 млн євро, після чого в поточній кампанії він відіграв за них 36 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.

На цьому тлі керівники Ньюкасла вирішили, що важливий для команди гравець уже заслуговує на покращену пропозицію щодо контракту, тоді як збільшення заробітної платні вартуватиме йому ще два додаткових роки взаємин із англійським колективом — до 2028 року.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, уже найближчим часом сторони планують досягти остаточної домовленості щодо цього питання.