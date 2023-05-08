Україна

Колектив Олександра Шовковського наблизився впритул до луганської Зорі, яка йде на третій сходинці.

Частина матчів чергового туру української Прем’єр-ліги, що відбувається в понеділок, для сучасних реалій нашого футболу вже не є якоюсь дивиною. Проте до цього ми ніколи не стикались із ситуацію, коли на перший день робочого тижня припадала настільки велика кількість протистоянь. Одразу п’ять матчів, для проведення яких довелось залучати аж чотири часові слоти — це вже не жарти.

Але як інакше можна було задовільнити глядацький інтерес одночасно до всіх подій на внутрішній арені? Зокрема, попитом користувалась виїзна для київського Динамо гра проти криворізького Кривбасу в рамках двадцять п’ятого туру національної першості, яка суто з точки зору турнірної таблиці була протистоянням команд із майже сусідніх рядків. А вже потім можна було розгледіти, що команді Юрія Вернидуба бракувало аж п’ятнадцять очок у порівнянні з суперниками.

Позбавленим швидкості вийшов перший тайм нашої зустрічі, у якому Динамо показало не найбільш зацікавлений у перемозі футбол. М’яч більше тримався в ногах футболістів Кривбасу й моменти, відповідно, створювала саме команда Вернидуба. Нещерету ще на початку гри довелось пострибати за дальнім пострілом Капіча та потужного удару від Задераки з центру штрафного, але на цьому захист киян не припинив робити помилки.

Кульмінацією цього мав стати цілком закономірний пропущений м’яч перед самою перервою, коли дальній удар зі штрафного від Хомченовського рикошетом від стінки опускався перед воротарським, а коригуючий постріл Луньова злету з близької відстані поцілив у верхній каркас воріт. Цей невикористаний господарями епізод був важливим ще й тому, що одразу після відновлення гри кияни провели вдалий розіграш стандарту, і від правого кута штрафного Андрієвський виклав подачу на голову Попову, який відкрив рахунок ударом у дальній кут.

Насправді, часу на те, аби відігратись у Кривбасу залишалось чимало, проте "біло-синім" удалось у позиційному захисті зіграти настільки щільно, що провести м’яч було майже неможливо. Фактично й моментів господарі поля в другому таймі не змогли створити, хоча в атаці згаяли за цим достатньо часу. І наче й погода не заважала цього разу грати та й арбітри відпрацювали більш-менш без зауважень, проте команда Вернидуба не змогла зачепитись за очки та, здається, поховала сподівання на єврокубки.

У наступному турі криворізький Кривбас гратиме домашній матч проти львівського Руху, тоді як київське Динамо прийматиме одеський Чорноморець.Кривбас —0:1Попов, 48Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Татарков (Приходько, 78), Луньов, Капіч — Хомченовський, Микитишин (Соса, 72), Задерака (Дебелко, 54).Нещерет — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Сидорчук, Андрієвський (Лонвейк, 90) — Беніто (Перріс, 73), Буяльський, Кабаєв (Волошин, 46) — Ванат (Рамірес, 72).Попередження: Хомченовський, Дебелко — Андрієвський, Тимчик, Перріс, Попов, Сидорчук