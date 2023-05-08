Україна

Ужгородці здолали полтавський колектив Віктора Скрипника.

У 25-му турі УПЛ Минай на своєму полі в Ужгороді приймав полтавську Ворсклу.

Господарі зуміли двічі вразити ворота полтавців. Що цікаво, обидва голи були забиті наприкінці кожного з таймів. На 45+1 хвилині відзначився Петько, а в компенсований до другого тайму час своє прізвище у протокол матчу записав Твердохліб. 2:0.

Перемога допомогла Минаю вийти із зони вильоту, принаймні, поки Верес не зіграв з Колосом. На момент написання матеріалу Верес поступається Колосу, а це означає, що Минай на 12-му рятівному місці.

Тим часом Ворскла після низки невдалих результатів опустилась на восьме місце.

Минай — Ворскла 2:0

Голи: Петько, 45+1, Твердохліб, 90+4

Минай: Бандура – Рогозинський (Гечев, 87), Нємчанінов, Мельник (Чуєв, 75), Ю. Кравчук, Гончар – Булеза, Петько (Шишка, 75), Вітенчук, Твердохліб – Вишневський (Коломоєць, 86).

Ворскла: Ісенко – Крупський, Кравець, Яворський (Черниш, 67), Пердута – Павлюк, Скляр – Кане (Лопес, 87), Олійник (Нестеренко, 67), Сефері – Степанюк.

Попередження: Мельник, 12, Шишка, 88 – Кравець, 15, Яворський, 41, Кане, 79, Крупський, 82