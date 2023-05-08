Україна

Керманич дав свій коментар.

Виконуючий обов'язки головного тренера Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з представниками ЗМІ після перемоги над Кривбасом (1:0) у виїзному матчі, що пройшов у Кривому Розі у рамках 25-го туру.

"Ми знаємо, у якій ситуації знаходиться уся наша країна і дякуємо нашим воїнам, які боронять кордони України та дають нам можливість проводити матчі. Розуміємо, що на нас може очікувати найближчими днями, тому що агресія наших сусідів у такі дати, як правило, більша, ніж зазвичай.

Стосовно сьогоднішнього матчу, ми провели третю гру поспіль на виїзді. Було непросто: дорога, відновлення. Хочу подякувати своїм гравцям за проявлене бажання. Ми розуміли, що усі команди, які очолює Юрій Вернидуб, грають відкрито, агресивно, з великою кількістю боротьби. Тож ми налаштовували своїх футболістів на те, що ми не маємо права програти у мотивації, бажанні, боротьбі та настрої. Вважаю, нам це вдалося.

У футболі поняття пощастило чи не пощастило – відносні. Безумовно, після гри ми проведемо аналіз, подивимося на кількість володіння м’ячем, гострих моментів, а також XG. Але вже зараз можу сказати, що наприкінці поєдинку ми могли перемогти і з більшим рахунком. Тому пощастило чи не пощастило ми скажемо після того, як проаналізуємо всю гру і дії кожного гравця, у ланцюгах, тощо. А робити якісь висновки одразу після матчу не варто. Взагалі, везіння потрібно заслужити принаймні бажанням та роботою, навіть, коли гра не складається".

Про те, що може очолити Динамо після Луческу:

"Я розумію, що вам цікава інсайдерська інформація, а мені цікавий футбол, гра та підготовка моєї команди. Я кажу "моєї команди", тому що у моєму житті є дві команди – Динамо та національна збірна України. Зараз я в команді Динамо, у її тренерському штабі, і мені цікаво, як буде грати моя команда. Ми готуємося та постійно контактуємо із головним тренером. Але про такі речі, з приводу яких ви задаєте питання, ви ніколи не почуєте з середини команди, як би ви не намагалися це "витягнути". Є керівництво, яке буде вирішувати усі питання, є контрактні зобов’язання перед гравцями, тренерським штабом та кожною людиною, яка працює у команді. Тож це питання не до мене.

До мене питання – як ми готувалися до цієї гри, що відпрацьовували, тощо. До речі, гол, який ми забили, — це одне з напрацювань, якими ми займаємося у тренувальному процесі. Тож пропоную задавати питання по грі, а все інше залишити осторонь принаймні до закінчення контракту головного тренера. Що буде потім – ніхто не знає. Не даремно є приказка: "Хочете розсмішити Бога, розкажіть про свої плани".

Щодо збірної України:

"Я передбачував це питання, тому вже відповів на нього. Зараз я працюю у Динамо, і всі мої думки пов’язані з ним. Я повністю занурений у роботу з цією командою. Що буде завтра, ніхто не знає. Давайте спочатку переможемо у цій війні, а вже потім будемо думати про все інше", — наводить слова Шовковського офіційний сайт Динамо.

На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу Кривбас — Динамо.