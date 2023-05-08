Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 8 травня 2023 року, 13:00.

Динамо Київ мінімально здолало Кривбас. Колектив Олександра Шовковського наблизився впритул до луганської Зорі, яка йде на третій сходинці.

У наступному турі криворізький Кривбас гратиме домашній матч проти львівського Руху, тоді як київське Динамо прийматиме одеський Чорноморець.

Огляд матчу:

Кривбас — Динамо Київ 0:1

Голи: Попов, 48



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Татарков (Приходько, 78), Луньов, Капіч — Хомченовський, Микитишин (Соса, 72), Задерака (Дебелко, 54).



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Сидорчук, Андрієвський (Лонвейк, 90) — Беніто (Перріс, 73), Буяльський, Кабаєв (Волошин, 46) — Ванат (Рамірес, 72).



Попередження: Хомченовський, Дебелко — Андрієвський, Тимчик, Перріс, Попов, Сидорчук.