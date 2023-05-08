Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 8 травня 2023 року, 13:00.
Фото: ФК Динамо
08 травня 2023, 16:45
Динамо Київ мінімально здолало Кривбас. Колектив Олександра Шовковського наблизився впритул до луганської Зорі, яка йде на третій сходинці.
У наступному турі криворізький Кривбас гратиме домашній матч проти львівського Руху, тоді як київське Динамо прийматиме одеський Чорноморець.
Огляд матчу:
Кривбас — Динамо Київ 0:1
Голи: Попов, 48
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Татарков (Приходько, 78), Луньов, Капіч — Хомченовський, Микитишин (Соса, 72), Задерака (Дебелко, 54).
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Сидорчук, Андрієвський (Лонвейк, 90) — Беніто (Перріс, 73), Буяльський, Кабаєв (Волошин, 46) — Ванат (Рамірес, 72).
Попередження: Хомченовський, Дебелко — Андрієвський, Тимчик, Перріс, Попов, Сидорчук.