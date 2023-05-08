Україна

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував домашній матч проти Динамо (0:1) у 25 турі УПЛ на пресконференції.

"Чого не вистачило для позитивного результату? Забитого голу. В цілому непогана гра проти Динамо. У першому таймі мали моменти, які не реалізували. На другий тайм вийшли якісь розгублені, пропустили швидкий гол зі стандарту. Другим темпом пішла подача з флангу і удар. Після цього хлопці повернулись у гру, але свій гол так і не забили. Але це футбол, треба це прийняти.

Дуже образливо для мене та для команди, що у грі, яка давалась, поступились. Що ж, нічого страшного. Для нас це досвід, що ми теж можемо на рівних грати проти команд, які борються за найвищі місця".

Про травму Микитишина та дебют Соси:

"Артур потягнув задній мʼяз. Наскільки це серйозно – важко зараз сказати. Стосовно Соси, то він тільки приїхав. Ми на нього дуже розраховуємо, повинен нас підсилити. Підписали його ще у березні, а доїхав він тільки зараз. Але наразі це реалії нашого життя. Віримо в те, що він дуже швидко адаптується у Кривбасі. Він – непоганий фланговий нападник з хорошою технікою".

Про те, кого не вистачало на полі:

"Не вистачило фарту. У будь-якій грі потрібен фарт. Пішли на перерву за рахунку 0:0, хоча повинні були вигравати 1:0. Вийшли на другий і одразу пропустили – 0:1. Всі, хто сьогодні був на на полі, усі на своїх місцях. Є хлопці, які травмовані, й їх дійсно не вистачає. Але футболісти, які зараз грають, вони дійсно демонструють непоганий цікавий футбол".

Про тактичні кроки Шовковського:

"Ми готувались до них, вони до нас. Динамо зіграло так, як ми і очікували. Думаю, вони не були здивовані нашою грою, так як і ми їх грою. У них є свій стиль, свій малюнок, свій почерк. Вітаю Шовковського з перемогою, це його третя звитяга, поки Луческу відновлюється після операції", — наводить слова Шовковського офіційний сайт Кривбасу.

На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу Кривбас — Динамо.