Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 8 травня 2023 року, 17:00.
Фото: УПЛ
08 травня 2023, 20:51
Заря без зайвих питань розібралась із Металістом 1925. Колектив Патріка ван Леувена продовжує втримувати "бронзову" позицію в турнірній таблиці.
У наступному турі луганська Зоря гостюватиме в харківського Металіста, а Металіст 1925 поїде в гості до рівненського Вересу.
Огляд матчу:
Зоря — Металіст 1925 3:0
Голи: Шахов, 7, Русин, 48, Герреро, 52
Зоря: Сапутін — Бутко, Снурніцин, Батагов, Вантух — Дришлюк (Мишньов, 46), Шахов — Н. Русин (Хахльов, 69), Булеца, Антюх — Герреро (Погорілий, 69).
Металіст 1925: Сидоренко (І. Потімков, 70) — Безуглий, Я. Мартинюк, Курило, Рудавський — Габелок, Кравченко, А. Ткачук — Р. Русин, Островьский, Ременюк (Абдуллаєв, 59).
Попередження: Ватух, Бутко.