Заря без зайвих питань розібралась із Металістом 1925. Колектив Патріка ван Леувена продовжує втримувати "бронзову" позицію в турнірній таблиці. 

У наступному турі луганська Зоря гостюватиме в харківського Металіста, а Металіст 1925 поїде в гості до рівненського Вересу. 

Огляд матчу

Зоря — Металіст 1925 3:0
Голи: Шахов, 7, Русин, 48, Герреро, 52

Зоря: Сапутін — Бутко, Снурніцин, Батагов, Вантух — Дришлюк (Мишньов, 46), Шахов — Н. Русин (Хахльов, 69), Булеца, Антюх — Герреро (Погорілий, 69).

Металіст 1925: Сидоренко (І. Потімков, 70) — Безуглий, Я. Мартинюк, Курило, Рудавський — Габелок, Кравченко, А. Ткачук — Р. Русин, Островьский, Ременюк (Абдуллаєв, 59).

Попередження: Ватух, Бутко. 