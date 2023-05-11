football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Рейтинг букмекерів
  • Рейтинг казино
  • Євро-2024
  • Ліга націй
  • Україна
  • Англія
  • Іспанія
  • Італія
  • Німеччина
  • Франція
  • Нідерланди
  • Португалія
  • Польща
  • Туреччина
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Чемпіонат світу
  • Фан-сектор

  • Україна

    11 травня 2023, 08:15

    Дніпро-1 — Олександрія. Напередодні

    Матч двох команд із серйозними амбіціями.

    Ударна сила команди Кучера / Дніпро-1
    Ударна сила команди Кучера / Дніпро-1 11 травня 2023, 08:15

    У перенесеному матчі Дніпро-1 прийматиме Олександрію.

    ДНІПРО-1 – ОЛЕКСАНДРІЯ

    13:00, "АВАНГАРД", УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

    У понеділок закінчився 25-й тур, а сьогодні закінчиться... перший. Так, Дніпро-1 та Олександрія мали з'ясувати стосунки ще в серпні минулого року, але їхній поєдинок має всі підстави носити епітет “багатостраждальний”. Спочатку матч було перенесено через зайнятість команди Кучера в єврокубках, але перенесено “лише” на листопад. Але в листопаді вдалося зіграти лише 8 повних хвилин – далі завадила така дрібниця, як знищення росіянами української інфраструктури. Через повітряні тривоги матч так і не дограли і перенесли вже на кінець чемпіонату.

    Дніпро-1 міг бути засмучений, що матч не зіграли у серпні – але має бути щасливим, що його не зіграли у листопаді. На старті чемпіонату команда Кучера була просто незламною (14:0 у перших п'яти матчах), але під кінець року зовсім втомилася, грала дуже коротким складом і після перемоги над Шахтарем програла Кривбасу. А гра з Олександрією стояла між цими матчами.

    Зараз Дніпро-1 у більш-менш бойовій формі: вона дає змогу не трощити суперників, але хоча б виривати перемоги на останніх секундах. Саме Олександрія відібрала у минулому турі очки у Шахтаря, дала Дніпру-1 за втраченими очками зрівнятися з “гірниками” – але щоб наздогнати лідера за очками реальними, треба якось здолати ту саму Олександрію. А з перемогами над Олександрією у Дніпра-1 великі труднощі: на одну перемогу минулого сезону він має три нічиї, причому одна призвела до вильоту з Кубка.

    Ротань може скільки завгодно катати нічиї з рухами та інгульцями, але це абсолютно не заважає йому якісно протистояти топ-клубам. Це не примітивний автобус: це стримування ще на стадії першого пасу, якісний пресинг, перевірка на міцність захисту суперника – тобто речі, які Дніпро-1, Шахтар, Динамо зустрічають дуже рідко. Центр поля в Олександрії виглядає нічим не гіршим за дніпровський – а цього вже достатньо, щоб зробити гру рівною, як зробила та ж Олександрія Ротаня на початку року (зіграли 2:2).

    Щоправда, є один фактор, який дає Дніпру-1 перевагу – і перед Олександрією, і в заочному протистоянні із Шахтарем. Центр оборони олександрійців грав погано навіть проти Шахтаря: Келсі кілька разів їх вибачив. До Кевіна мало претензій: свій м'яч він забив, а щоб вирішувати всі моменти, він надто молодий. На відміну від Довбика, який уже де-факто найкращий бомбардир ліги та бореться не з іншими форвардами, а з історією.

    До гола Чорноморцю на останніх хвилинах у Довбика були лише два забитих пенальті у трьох матчах – і один незабитий із тим же Чорноморцем. Ані чемпіонство, ані рекорд не можуть припливти за течією: для обох речей потрібні подвиги. І матч з одним із найскладніших саме для Дніпра-1 суперників – те саме середовище, в якому цей подвиг від Артема потрібний.

    Орієнтовні склади

    Дніпро-1Рибак — Адамюк, Сарапій, Сваток, Назаренко — Бабенко, Когут — Гуцуляк, Піхальонок , Бланко — Довбик

    ОлександріяШевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина — Рибалка, Мустафаєв, Михайленко — Мірошніченко, Ковалець, Шулянський

    Прогноз

    footballпрогноз 2:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Люди

    Артем Довбик

    Команди

    Дніпро-1 Олександрія

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    Getty Images

    Чтиво

    09 мая 2023ТОП-20 бомбардирів в історії АПЛ
    Реал - Манчестер Сіті - Getty Images

    Роман Котляр

    09 мая 2023Галактичний Сіті vs величний Реал та cпекотне міланське дербі: головні інтриги півфіналів Ліги чемпіонів
    Сум Артема Довбика виявився недовгим / ФК Дніпро-1

    Віталій Пасічний

    09 мая 2023Чемпіонський темп Зорі, осічка Шахтаря та воротарська наступність у Чорноморці: підсумки 25-го туру УПЛ
    Боруссія Дортмунд - Getty Images

    Роман Котляр

    08 мая 2023Важка перемога Баварії у Бремені, розкішний погром Вольфсбурга Дортмундом та інші підсумки 31-го туру Бундесліги

    Важливий матч для команди Вірта / ФК ВЕРЕС

    Віталій Пасічний

    08 мая 2023Історичний матч Зорі, Козловський vs Поворознюк та Русин проти Русина: анонс дня УПЛ
    Старань Ісенка проти Динамо виявилося замало / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    05 мая 2023Відскок Динамо у Полтаві, скандальна перемога Шахтаря та Чорноморець проти Чорноморця: підсумки 24-го туру УПЛ
    Фото: Getty Images

    Чтиво

    04 мая 202330 років — 30 фактів: що ми знаємо про англійську Прем'єр-лігу з моменту створення
    колаж The Athletic

    Чтиво

    04 мая 2023"Він продався дияволу": Мессі, 2030 рік і незручна угода з Саудівською Аравією
    Джуд Беллінгем - Getty Images

    Роман Котляр

    01 мая 2023Скандальна нічия в Бохумі, героїчна Герта та інші підсумки 30-го туру Бундесліги
    Старе нове обличчя / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    01 мая 2023“Суддівські” перемоги грандів, перший матч Шовковського та провал Ротаня: підсумки 23-го туру УПЛ
    Артем Довбик / ДНІПРО-1

    Віталій Пасічний

    29 апреля 2023Зоря проти Чорноморця, Довбик у гостях у Поворознюка, а Ротань у Кривому Розі: анонс матчів дня УПЛ
    Класичне / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    25 апреля 2023“Вічно перший” у Динамо, класна дуель у Кривому Розі та третя поспіль перемога Ворскли — підсумки 22-го туру УПЛ
    Боруссія Дортмунд - Getty Images

    Роман Котляр

    24 апреля 2023Сенсаційна поразка Баварії у Майнці, Дортмунд лідер і інші підсумки 29-го туру Бундесліги
    Шахтер - Динамо, getty images

    Битва

    22 апреля 2023Динамо — Шахтар: "жорстка" історія зустрічей
    ФОТО: GETTY IMAGES

    The Athletic

    21 апреля 2023Роналду в Ан-Наср: глузування, згадки про Мессі та саудівська історія

    Микита Євтушенко

    18 апреля 2023Чемпіонство Арсеналу — все (?), Антоні відповів на непоганий матч Мудрика та чому Конте найщасливіший у світі: підсумки 31-го туру АПЛ
    Андрей Крамаріч - Getty Images

    Роман Котляр

    17 апреля 2023Драматична нічия у Штутгарті, Крамаріч зберігає інтригу у чемпіонській гонці та інші підсумки 28-го туру Бундесліги
    Навіть гол на останніх хвилинах не став втіхою для Довбика / Дніпро-1

    Віталій Пасічний

    17 апреля 2023Гольовий дощ в Ужгороді, ривок Зорі від Динамо та соромні слова Вернидуба: підсумки 21-го туру УПЛ
    Данило, Фото - Getty Images

    Італія

    17 апреля 2023Данило: Як ви думаєте, якась інша команда могла б зробити те, що робить Ювентус?
    Хосеп Гвардіола й Томас Тухель - Getty Images

    Роман Котляр

    11 апреля 2023Чергове протистояння Гвардіоли й Тухеля, непередбачуваний Мілан проти Наполі без лідера та інші інтриги 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

    Стрічка новин

    Україна. Новини

       