Дніпро-1 — Олександрія. Напередодні

Україна

Матч двох команд із серйозними амбіціями.

У перенесеному матчі Дніпро-1 прийматиме Олександрію.

ДНІПРО-1 – ОЛЕКСАНДРІЯ

13:00, "АВАНГАРД", УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

У понеділок закінчився 25-й тур, а сьогодні закінчиться... перший. Так, Дніпро-1 та Олександрія мали з'ясувати стосунки ще в серпні минулого року, але їхній поєдинок має всі підстави носити епітет “багатостраждальний”. Спочатку матч було перенесено через зайнятість команди Кучера в єврокубках, але перенесено “лише” на листопад. Але в листопаді вдалося зіграти лише 8 повних хвилин – далі завадила така дрібниця, як знищення росіянами української інфраструктури. Через повітряні тривоги матч так і не дограли і перенесли вже на кінець чемпіонату.

Дніпро-1 міг бути засмучений, що матч не зіграли у серпні – але має бути щасливим, що його не зіграли у листопаді. На старті чемпіонату команда Кучера була просто незламною (14:0 у перших п'яти матчах), але під кінець року зовсім втомилася, грала дуже коротким складом і після перемоги над Шахтарем програла Кривбасу. А гра з Олександрією стояла між цими матчами.

Зараз Дніпро-1 у більш-менш бойовій формі: вона дає змогу не трощити суперників, але хоча б виривати перемоги на останніх секундах. Саме Олександрія відібрала у минулому турі очки у Шахтаря, дала Дніпру-1 за втраченими очками зрівнятися з “гірниками” – але щоб наздогнати лідера за очками реальними, треба якось здолати ту саму Олександрію. А з перемогами над Олександрією у Дніпра-1 великі труднощі: на одну перемогу минулого сезону він має три нічиї, причому одна призвела до вильоту з Кубка.

Ротань може скільки завгодно катати нічиї з рухами та інгульцями, але це абсолютно не заважає йому якісно протистояти топ-клубам. Це не примітивний автобус: це стримування ще на стадії першого пасу, якісний пресинг, перевірка на міцність захисту суперника – тобто речі, які Дніпро-1, Шахтар, Динамо зустрічають дуже рідко. Центр поля в Олександрії виглядає нічим не гіршим за дніпровський – а цього вже достатньо, щоб зробити гру рівною, як зробила та ж Олександрія Ротаня на початку року (зіграли 2:2).

Щоправда, є один фактор, який дає Дніпру-1 перевагу – і перед Олександрією, і в заочному протистоянні із Шахтарем. Центр оборони олександрійців грав погано навіть проти Шахтаря: Келсі кілька разів їх вибачив. До Кевіна мало претензій: свій м'яч він забив, а щоб вирішувати всі моменти, він надто молодий. На відміну від Довбика, який уже де-факто найкращий бомбардир ліги та бореться не з іншими форвардами, а з історією.

До гола Чорноморцю на останніх хвилинах у Довбика були лише два забитих пенальті у трьох матчах – і один незабитий із тим же Чорноморцем. Ані чемпіонство, ані рекорд не можуть припливти за течією: для обох речей потрібні подвиги. І матч з одним із найскладніших саме для Дніпра-1 суперників – те саме середовище, в якому цей подвиг від Артема потрібний.

Орієнтовні склади

Дніпро-1: Рибак — Адамюк, Сарапій, Сваток, Назаренко — Бабенко, Когут — Гуцуляк, Піхальонок , Бланко — Довбик

Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина — Рибалка, Мустафаєв, Михайленко — Мірошніченко, Ковалець, Шулянський

Прогноз

прогноз 2:1