Україна

Навчання у дитячій академії рівненського клубу буде безкоштовним.

Верес Рівне офіційно оголосив про створення власної дитячої академії. Відкритий набір майбутніх футболістів у вікові категорії U-16, U-14, U-13, U-12 відбудеться у липні цього року. Навчання буде безкоштовним.

"Верес створює дитячу Академію! Раді повідомити, що наш клуб у 2023-му році продовджує робити великі кроки у розвитку дитячого футболу

Після будівництва синтетичного поля та успішного проведення турніру Veres Junior League, в якому грають 90 дитячих команд — Верес оголошує набір до своєї Академії.

Перші тренування відбудуться на початку серпня на синтетичному полі тренувального комплексу. Проживання та харчування дітей з інших міст буде відбуватися в модульних будинках або в одному з навчальних закладів Рівного.

Академія стартує з 4-х вікових категорій: U-16, U-14, U-13, U-12. Директор Академії — Олег Шандрук, головний тренер Вереса U-19. Віце-президент з розвитку Академії — Микола Гапеєв, генеральний директор компанії Ascet Shipping.

Навчання в Академії Вереса буде безкоштовним. Ми хочемо розвивати футболістів у стилі гри, який буде яскравим, сміливим, та акцентованим на атаку.

У червні Академія Вереса проведе відкритий відбір на посаду тренерів Академії. У липні Академія Вереса проведе відкритий відбір футболістів у всі вікові категорії — по 22 гравці до кожної команди. У серпні старт тренувань. У вересні старт матчів у ДЮФЛ старших вікових категорій.

Про всі дати та деталі відборів тренерів та футболістів ми невдовзі повідомимо на наших інформаційних ресурсах", — сказано в офіційній заяві Вереса.