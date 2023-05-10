Україна

Наступний матч підопічні Володимира Єзерського проведуть проти Ірландії.

Сьогодні, 10 травня, юнацька збірна України стартувала на Турнірі розвитку УЄФА у Словаччині матчем проти господарів.

У першому таймі була рівна гра з кількома моментами біля обох воріт. На 25 хвилині Степанов вивів "синьо-жовтих" вперед, замкнувши головою подачу від Ліхоліта.

У другому таймі українці мали кілька моментів, аби збільшити перевагу у рахунку, але реалізувати їх не змогли. Словаки у свою чергу заробили пенальті після фолу Волошина – одинадцятиметровий реалізував Влна.

У результаті переможця було визначено у серії післяматчевих пенальті, де сильнішими були словаки – 3:1. Словаччина набрала два очки, а Україна – одне.

У наступному матчі команда Володимира Єзерського зіграє проти Ірландії, 12 травня.

Словаччина (U-16) — Україна (U-16) 1:1 (по пенальті — 3:1)

Голи: Влна, 78 (з пенальті) — Степанов, 25.

Словаччина (стартовий склад): Маловець, Туранський, Мешко, Павлік, Стручка, Валко, Влна, Осман, Ковачик, Саган, Немет.

Україна: Петренко (Волошин, 67), Шелікета (Рибак, 67), Третяк (Варивода, 67), Дігтярь (Мартюк, 67), Стрельчук (Добреля, 67), Гармаш (Ільченко, 79), Драган, Лихоліт (Редушко, 79), Озимай (Сорока, 67), Ухань, Степанов (Єсін, 67).

Попереджені: Павлік — Стрельчук.