Україна

Пристрасті в матчі Дніпро-1 — Олександрія.

Під час матчу Дніпро-1 — Олександрія відбувся скандальний епізод. На 20-ій хвилині гравець Олександрії Скорко звалив у власному карному майданчику Назаренка. Арбітр вирішив поставити пенальті у ворота олександрійців.

Тим часом головний тренер Олександрії Руслан Ротань на емоціях пішов говорити на підвищених тонах з адміністратором Дніпра-1 Вадимом Командіним.

Зненацька з лави запасних вибіг Пеглоу та штовхнув Ротаня. Руслан не став відповідати бразильцю, а лише замахнувся на нього. Після цього наставник Олександрії повернувся до своєї технічної зони.

Арбітр показав червоні картки Комардіну і Ротаню. Після цього коуч Олександрії ще висловлював невдоволення судді матчу.



Скріншоти — Ютуб-канал Football Hub

Після першого тайму рахунок матчу — 1:1. Довбик відзначився з пенальті за Дніпро-1. Олександрія зрівняла рахунок зусиллями Ковальця.

Онлайн-трансляцію. даного поєдинку дивіться на Football.ua.