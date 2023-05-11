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Півзахисник дав свій коментар.

Півзахисник СК Дніпро-1 Олександр Назаренко прокоментував підсумки матчу проти Олександрії.

"На мою думку, там був стовідсотковий пенальті, бо суперник мене схопив за плече, так що там точно було порушення правил. І арбітр після перерви мені теж це сказав, що там було порушення правил.

Міг встояти, але я спробував вистрибнути, щоб дотягнутися до м’яча, а суперник мене завалив. Я відчув, як на мене поклали руку і намагаються завалити, а рефері був позаду і він усе це бачив і призначив пенальті".

Про нічию у матчі:

"Олександрія добра команда, дуже хороша. Ми її розбирали, і те, що вони не програли Шахтарю теж показник. Було дуже важко проти них грати, хоча в кінці у нас були моменти, коли Шевченко врятував Олександрію. Команда дійсно засмучена, ми втратили два очки, але у нас попереду ще ігри, в яких ми будемо повністю віддаватися".

Про форму команди:

"Було важко і нам, і ним. До того ж погода була досить спекотною. Можливо, фізично трошки не відновилися. Хоча це все індивідуально, у когось добре, а у когось ні", — наводить слова Назаренка офіційний сайт Дніпра-1.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Дніпро-1 — Олександрія.