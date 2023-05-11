Україна

Президент УАФ наразі не повернеться на посаду.

Печерський суд ухвалив продовження відсторонення Андрія Павелко з посади президента УАФ - повідомляє портал Football Hub.

Рішення буде тривати щонайменше до 9 липня цього року.

Відзначимо, це вже третє рішення суду про відсторонення Павелка від посади президента УАФ, попередні було перенесено через появу функціонера без адвокатів на засідання суду.

Попередні рішення досі перебувають на розгляді суду.