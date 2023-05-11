Президент УАФ наразі не повернеться на посаду.
Андрій Павелко - Daily Україна
11 травня 2023, 21:46
Печерський суд ухвалив продовження відсторонення Андрія Павелко з посади президента УАФ - повідомляє портал Football Hub.
Рішення буде тривати щонайменше до 9 липня цього року.
Відзначимо, це вже третє рішення суду про відсторонення Павелка від посади президента УАФ, попередні було перенесено через появу функціонера без адвокатів на засідання суду.
Попередні рішення досі перебувають на розгляді суду.