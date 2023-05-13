Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та одеський Чорноморець.

Київське Динамо в рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги проведе домашній матч проти одеського Чорноморця на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковський, після перемоги над криворізьким Кривбасом (1:0). залучив до стартового складу Караваєва та Вівчаренка на фланги захисту, тоді як Дячук повернеться до пари центральних захисників. Волошин тим часом з'явиться ліворуч у півзахисті.

Роман Григорчук, на тлі поразки від дніпровського Дніпра-1 (1:2), використав із перших хвилин Гучека в центрі оборони, тоді як атаку очолить Хадіда.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Дячук, Сирота, Вівчаренко — Сидорчук, Андрієвський — Беніто, Буяльський, Волошин — Ванат.

Запасні: Бущан, Боль, Шепелєв, Перріс, Яцик, Рамірес, Гармаш, Лонвейк, Малиш, Царенко, Дубінчак, Рамадані.



Чорноморець: Паст — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Кузик, Політило, Демченко — Бадібанга, Хадіда, Алефіренко.