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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та донецький Шахтар.

Петровський Інгулець та донецький Шахтар зіграють у рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Сергій Ковалець, після поразки від львівського Руху (0:3), залучив до стартового складу Паламарчука до рамки воріт, тоді як Сидоренко, Павлов та Кучеренко доповнять Смолякова в лінії захисту, Головкін та Осипенко зіграють на флангах півзахисту, де також з'явиться Коробенко. Козиренко розташується під нападником, яким цього разу буде Сітало.

Ігор Йовічевіч, на тлі нічиєї проти Олександрії (1:1), використав із перших хвилин Зубкова та Криськіва на флангах півзахисту, тоді як на вістрі зіграє Келсі.

Інгулець: Паламарчук — Сидоренко, Павлов, Кучеренко, Смоляков — Головкін, Коробенко, Запорожець, Осипенко — Козиренко — Сітало.

Запасні: Білик, Ковальов, Козак, Кравчук, Блізніченко, Одарюк, Кухарук, Клименко, Мельничук, Резепов, Марусич, Поспєлов.



Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Келсі.

Запасні: Шевченко, Пятов, Гочолеішвілі, Михайліченко, Тотовицький, Швед, Джурасек, Топалов, Очеретько, Назарина, Сікан.



Гра Інгулець — Шахтар почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.