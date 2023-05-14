Україна

Київський клуб цього сезону не виграє УПЛ.

У рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги між собою грали Динамо та Чорноморець. Колектив Романа Григорчука зумів здолати киян (2:3).

Динамо Київ — Чорноморець 2:3 Відео голів та огляд матчу

В активі у Динамо 50 очок у турнірній таблиці, а у Шахтаря, який посідає перше місце, 63 пункти.

Це означає, що за чотири тури до кінця чемпіонату Динамо втратило математичні шанси виграти чемпіонство.

Зазначимо, що кияни програють п'ять очок Зорі, яка йде третьою, та вісім – Дніпру-1, який поки що другий.